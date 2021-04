Premium Financieel

Thuiswerken blijvertje: consument geeft werkkamer likje verf

Consumenten wereldwijd hebben massaal de verfkwast in handen genomen. Dat heeft verfmaker AkzoNobel, bekend van onder meer de merken Flexa en Sikkens, in het eerste kwartaal van 2021 veel betere resultaten gebracht dan verwacht. Vanlancker ziet de groei in consumentenverf daarom ook niet als een inh...