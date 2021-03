Sport

’UFC zet vechtsportlegende Alistair Overeem (40) aan de kant’

Kickboks- en MMA-legende Alistair Overeem (40) moet per direct vertrekken bij de UFC. „En wat een eer is het geweest!”, schrijft de Nederlander op Instagram. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic heeft de vechtsportbond zelf besloten om te stoppen met hem.