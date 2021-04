’In Myanmar moésten we de allereerste wc in het dorp zien’

Mooiste herinnering

„Na een vermoeiende dag over de slechte wegen in Nepal in dicht bos kwamen we uit bij de Annapurna (Himalayagebergte) in al z’n glorie en zuiverheid. Maar eigenlijk zijn alle herinneringen mooi. Je moet je blijven verwonderen.”

Drama

„Bij de grens tussen Pakistan en India woonden we de sluitingsceremonie bij. Elke dag gaat de grens om 15.00 uur dicht. Daarna stromen massa’s Pakistani en Indiërs, aan hun eigen kant, tribunes op. Omdat beide landen gezworen vijanden van elkaar zijn, wordt er woedend naar elkaar gescandeerd. Waren we daar een dag later geweest, dan waren wij er misschien niet meer geweest... Bij een bomaanslag vielen 52 doden.”

Wachten

„Het duurde acht dagen voordat de grens van Ecuador naar Colombia open ging. Uit protest hadden de koffieboeren de boel hermetisch afgesloten.”

Diefstal

„Tijdens de verscheping van onze camper van Antwerpen naar Zárate (Argentinië) is al onze kleding uit de camper gestolen. We kregen niets vergoed omdat we voor de douanecontroles alle deuren open moesten laten; er was geen inbraakschade. Bij latere verschepingen waren we wijzer en hebben we toch alle deuren afgesloten.”

Gek

„In Myanmar stopten we bij een winkeltje voor boodschappen. Ik werd meegetrokken naar achter in de winkel. Vanwege de taalbarrière begreep ik niet goed wat er van me werd verwacht, maar ik moest naar een wc kijken. Het was de eerste wc in dat dorp waar ze ongelooflijk trots op waren!”

Altijd mee

„Een reisboeddha op het dashboard die we voor onze eerste camperreis van onze schoonzus kregen en een medaillon van Christoffel, de beschermheilige van de reiziger.”

Vlees

„Na tien weken vegetarisch in India te hebben gegeten, was de biefstuk in Nepal hemels!”

Motto

„We zijn nergens bang voor, maar wel voorzichtig. In India werden we tot stoppen gedwongen, in hun handen hadden ze kalasjnikovs om ons te intimideren. Wij zijn in hun ogen natuurlijk rijdende pinautomaten. We waren niet onder de indruk, eerder boos, wat voor hen zeer vreemd was. Het is met een sisser afgelopen.”

