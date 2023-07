De Volvo van Leon (21) is hoekig en lomp, maar perfect

Auto: Volvo 244 GLT

Bouwjaar: 1981

Geschatte waarde: 8500 euro

Motor: 4 cilinder, 2.3 liter, 140pk

„Ik had altijd al een voorliefde voor auto’s, echt oude auto’s. Toen ik op een gegeven moment een wagen nodig had, ging ik op zoek naar een mooie klassieker die bij me paste. Ik kwam uit bij een Mazda 323 en die maakte me alleen maar geïnteresseerder in klassieke auto’s.

Toen ik in de Volvo 240 van een vriend meereed, was ik meteen verkocht. Ik moest en zou er een hebben. Toevallig stuurde iemand uit de Volvogroep waarvan ik al deel uitmaakte, een linkje van een 244 die te koop stond. Zonder een tweede keer na te denken maakte ik daar een afspraak.

Ik heb de Volvo gekocht. Een goede deal, dacht ik, want de verkoper vertelde dat het enige dat er vóór de volgende apk hoefde te worden gedaan, een klein lekje in de uitlaat was.

Groot genot

Helaas had hij het iets rooskleuriger voorgesteld dan het was. Er was veel mis met de Volvo, maar ik heb het meeste zelf gefikst. Iets waar ik echt niet uitkwam, was het lassen van de krikpunten, daaraan heb ik samen met mijn baas gewerkt. Zo leer je ook nog eens wat nieuws!

Nu de Volvo weer rijdt, is het een groot genot. Hij is heerlijk hoekig, een beetje lomp en heeft achterwielaandrijving. Soms zit die lompheid me ook een beetje tegen. Zo spelen mijn maten en ik weleens autoverstoppertje. Ik had de perfecte verstopplek gevonden, maar je raadt het al: m’n auto was te lang...

Dankzij Volvo heb ik vrienden voor het leven gemaakt. Vaak zijn de mensen en de verhalen achter de auto’s nog gaver dan hun wagens zelf.”