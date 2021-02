Column Babette: Ook ik heb mooie herinneringen aan Golden Earring

Sinds een dag of twee... Zodra Doe Maar inzet, zoek ik een andere radiozender. Ik zit aan mijn taks, terwijl ik ze in de jaren tachtig niet vaak genoeg kon horen. Zoals ieder tienermeisje van toen was ook ik smoorverliefd op Henny Vrienten.

En hoewel ik hun muziek niet leuk meer vind, koester ik de herinneringen. Met een glimlach denk ik terug aan dat ene concert in het dorpshuis van Vinkeveen, en zeker ook aan de hysterische tienerkamer met afbeeldingen van mijn idolen op muren, kussens, spiegels en tassen. En dan het dramatische einde, het moment dat Doe Maar aankondigde te stoppen. Had mijn leven nog wel zin?

De superfans van Golden Earring zullen iets volwassener omgaan met het gedwongen afscheid van hun helden. Maar ook dit bericht bracht veel teweeg. Het kan immers niet anders dan dat Nederlands oudste rockband voor legio geluksmomenten heeft gezorgd. Ook ik had ze.

Bijvoorbeeld toen ik op een Curaçaos strand liep waar Golden Earring die avond zou optreden. Precies op dat moment begonnen de mannen met repeteren. Het was ochtend, en nog rustig op het strand. Daar waar ik in het zand ben gaan zitten en genoot van een nagenoeg privéconcert.

De zussen Yvonne en Winy van der Geest hebben veel meer mooie herinneringen. In de media vertelden ze dat de Golden Earring kind aan huis was in het zalenverhuurbedrijf van hun ouders in Zoeterwoude. Omdat de jongens het zat waren om op weg naar optredens altijd nasi en patat te eten, verzorgde hun vader ook de catering. Een varkenshaasje en vla, dat werk.

Hun vader is inmiddels overleden, de rockband dus gestopt. Omdat een afscheidsconcert er niet inzit, wordt er in Zoeterwoude nu druk gewerkt aan een eerbetoon. Als het lukt, horen we op 11 maart overal Radar Love. Precies om kwart over vijf. Niet alleen op de radio, maar ook in de straten. De ramen mogen open, de volumeknop op 10.

Het wordt onze laatste Golden Earring herinnering. En wat voor een.

