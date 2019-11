Maarten ’t Hart: ’Allang geen vrouwenkleren aangehad’

De schrijver vertelt dit weekeinde in VRIJ magazine dat het alweer een tijd geleden is dat hij zich in vrouwenkleding hulde en zich profileerde als Maartje. „Ik vind dat je daarvoor een glad en gaaf gezicht moet hebben. Mijn kaaklijn is wel rond, maar er is niks meer van te maken.”

Hoewel zijn travestie volgens hem als aanstellerij en aandachttrekkerij werd gezien, genoot hij er erg van om in jurk en met pruik op de straat op te gaan. „De lol is dat het er goed uitziet. Vrouwenkleren zijn mooier en zitten beter dan mannenkleren. Maar ik ben geen transgender, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in een verkeerd lichaam zat.”

’t Hart vindt dat hij zijn beste boek nog moet schrijven. Over travestie. „Daarmee heb ik wonderlijke dingen beleefd”, zegt hij. „Al de allereerste keer dat ik als vrouw over straat ging, in 1970, kwam er een kerel achter me aan in een raceauto. Ik vluchtte een straatje in, was als de dood!”

Ook legt de ooit gelovige schrijver uit waarom er veel religie in zijn boeken zit. „Omdat er nog steeds gelovigen zijn, in soorten en maten. Kijk naar Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers, die ijzeren Heinen van overtuigers met hun huichelaarssmoelen. Bekrompen lui, voor mij zijn ze een rooie lap. Van der Staaij is een verschrikking, een héél slecht mens.”

Het volledige interview lees je dit weekeinde in VRIJ.