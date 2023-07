Lifehack: dé manier om houten pollepels schoon te maken en verkleuring tegen te gaan

Je bent misschien geneigd om een pollepel na gebruik in de vaatwasser te stoppen, maar wist je dat de pollepel daar niet écht schoon van wordt? Een pollepel gebruik je vaak om in soepen, sauzen of andere gerechten met diepe kleuren te roeren en de kans is groot dat die kleur in het hout trekt. Dat krijg je er zelfs met de vaatwasser niet uit. Wat is dan wel de oplossing?

