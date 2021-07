Verborgen pareltjes: 10 x Nederlandse stranden die je (nog) niet vaak voorbij ziet komen op Instagram

Holidu, een zoekmachine voor vakantiehuizen, dook in de wereld an Instagram en stelde de volgende lijst op van verborgen strandpareltjes die een bezoek waard zijn, maar die we nog niet zo veel zien op de social media-app. Verborgen pareltjes die dus nog niet zo populair zijn dus, maar waar je je online vrienden wel mee kunt verrassen.

1. Westerstrand - Schiermonnikoog | 431 #

Het minst ’ge-instagramde’ strand van Nederland is het Westerstrand op Schiermonnikoog, met slechts 431 keer een mention op Instagram van de hashtag #westerstrand (ter vergelijking: de hashtag voor Scheveningen, het meest gedee;de strand van Nederland, is 703.198 keer op Instagram te vinden).

Het Westerstrand, dat gelegen is aan de westkant van het Friese waddeneiland, heeft op verschillende momenten op de dag een groter of kleiner oppervlakte; dit komt door de getijden. Wist je dat er vroeger een dorpje lag op de plek van het strand? Dat dorpje is helaas ten onder gegaan in het water.

2. Badhuys - Vlieland | 480 #

Op Vlieland, vind je het strand Badhuys. De hashtag #badhuysvlieland is 480 keer gebruikt op Instagram. Meer dan genoeg mogelijkheden dus om dit strand op zijn mooist vast te leggen en te beleven. Het nabijgelegen strandpaviljoen ‘t Badhuys is een goede plek om na een dagje strand na te genieten met een hapje en een drankje.

3. (Strand) Nes - Ameland | 582 #

Nes is een van de bekendste dorpen van Ameland. Het bijbehorende strand van Nes werd echter maar 582 vastgelegd op Instagram. En dat terwijl het strand van Ameland in juli 2020 nog verkozen werd tot schoonste strand van Nederland!

4. Monster (Strand) - Zuid-Holland | 702 #

Monster is een piepklein dorpje aan de kust van Zuid-Holland, vlak naast het beter bekende strand Ter Heijde. Monster heeft echter zelf ook een klein stukje strand tot zijn beschikking en laat dit nu één van de verborgen pareltjes uit deze lijst zijn mslechts 702 hashtags voor #monsterstrand.

5. Paal20-Texel|938#

Op Texel (en ook de andere eilanden) worden veel stranden aangeduid met de naam ‘Paal’ gevolgd door een nummer. Er staan ook daadwerkelijk zogeheten strandpalen. Deze palen worden gebruikt om de ‘basiskustlijn’ vast te leggen en te meten. Op Texel hebben deze palen een ronde kop, zo ook Paal 20, bij het gelijknamige strand.

Bekijk ook: Deze zomer vind je een stukje Laguna Beach in eigen land

6. Paal 33 - Texel | 1169 #

Het strand bij Paal 33 op Texel werd 1169 op Instagram genoemd onder de hashtag #paal33. Ben jij hier ooit al geweest? Leg het strand nu nog vast, nu er je nog niet zovelen zijn voorgegaan.

7. Paal 8 - Terschelling | 1208 #

Ook op de andere eilanden gebruiken ze de paalnummering voor het aanduiden van stranden. Paal 8 op Terschelling staat met 1208 hashtags op de zevende plek in dit lijstje. Terschelling hoort officieel bij de provincie Friesland. De Friese naam van Terschelling is Skylge.

Texel

De top 10 wordt afgesloten door drie stranden op Texel: Paal 21, Paal 28 en Paal 19, met respectievelijk 1189, 1729 en 1734 mentions van de hashtags #paal21, #paal28 en #paal19. De hoogste tijd dus is om de oversteek te maken vanuit Den Helder en deze Texelse stranden eens van dichtbij te bewonderen!