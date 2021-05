Dé truc om te voorkomen dat bruine suiker gaat klonteren

Allereerst is het misschien goed om te weten dat bruine suiker sneller hard wordt dan witte suiker, omdat donkere suiker meer vocht bevat dan lichtere suiker.

Wanneer de suiker wordt blootgesteld aan lucht (bijvoorbeeld omdat de zak geopend in de kast staat), verdampt het vocht en ontstaan er harde klonten. Over het algemeen geldt: hoe donkerder de suiker, hoe sneller er klonten kunnen ontstaan.

Erg handig zijn die klonten natuurlijk niet. Gelukkig is er een simpele truc waarmee je klonteren kunt tegengaan.

Appel

Klonten ontstaan dus wanneer het vocht uit de suiker trekt. Logischerwijze kun je dit voorkomen door het toevoegen van extra vocht aan de suiker.

Leg bijvoorbeeld een iets vochtig ingrediënt in de zak, zoals een schoongemaakte schil van een sinaasappel, een paar schijfjes appel of een marshmallow en sluit de zak goed af.

Magnetron

Zijn er al klonten ontstaan of heb je geen tijd (of zin) om bovenstaande truc toe te passen, dan is er ook een snelle methode.

Doe de suiker in een magnetronbestendig bakje en leg er een vochtig velletje keukenpapier op. Verwarm 20 seconden in de magnetron en kijk of de suiker inmiddels zacht is. Zo niet, geef het dan nog 20 seconden en roer de suiker goed door.