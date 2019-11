Keuzehulp bij verpleeghuis

Kun je er zelf koken en zijn er activiteiten die je samen kunt doen, zijn zaken die ouderen willen weten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Bij het kiezen van een verpleeghuis vinden ouderen en mantelzorgers vooral de sfeer, de locatie en de bereikbaarheid enorm belangrijk. Ze willen graag weten of er een bushalte, winkel of park op loopafstand is. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland, die met een digitale keuzehulp op zorgkaartnederland.nl zo veel mogelijk informatie over verpleeghuizen op een rij heeft gezet.