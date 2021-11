Mijn garage: Een Aston Martin, met dank aan James Bond

Eigenaar: Eric-Jan Straathof (63), sales director

Auto: Aston Martin Rapide

Bouwjaar: 2010

Geschatte waarde: € 70.000

Motor: V12, 5935 cm3 477 pk

’Een maand geleden ging ik met mijn kinderen op zaterdagavond naar de nieuwe James Bond-film. Geweldig! Zondagochtend nagenieten; kopje koffie erbij, rustig kijken bij wat dealers naar dat mooie Aston Martin. Ik zag deze Rapide. Ik was nieuwsgierig, stuurde een berichtje en kreeg direct een leuk antwoord.

De dealer vroeg naar mijn Porsche 911 en ik werd uitgenodigd om langs te komen. Ik zag de auto staan en kreeg boterzachte enkels, ik voelde meteen: dit gaat helemaal mis. En als die V12 dan wordt gestart... zó gaaf. Het bleek een ruime auto.

Er kunnen twee man achterin en je hebt zelfs behoorlijk ruimte onder de achterklep. Belangrijk bij dit soort auto’s: de volledige historie en alle facturen zaten erbij.

Mijn vrouw merkte aan alles dat ik met die auto in mijn hoofd zat. Ik heb de Porsche gepakt, de Rapide opgehaald en ben teruggereden naar mijn vakantieadres. Ik ben de tweede eigenaar; de auto is nieuw geleverd in Hamburg.

Ik heb het vaker gezegd, maar dit is een blijver, deze auto heeft alles. Hartstikke snel, maar ik rijd er rustiger mee dan met mijn vorige auto’s. Zo’n Porsche is bijvoorbeeld agressiever, die daagt meer uit. Dit is een rustige, soepele en comfortabele GT.

Aston Martin spreekt natuurlijk tot de verbeelding, ik heb een zwak voor het merk. Er zit historie aan vast: toen meneer Porsche en meneer Ferrari nog in een korte broek liepen, bestond dit merk al.

Als jongetje had ik het Corgi DB5 Goldfinger 007-model al en ik heb het altijd bewaard. Met de schietstoel en het poppetje. Nu ben ik dankzij James Bond weer terug bij het merk. Nieuw zijn ze onbetaalbaar, dit is voor mij te doen. Ik voel me heel bevoorrecht met deze auto, ik zou echt niet weten wat ik hierna zou willen hebben.”

