Dagrecept: Probeer eens deze Koreaanse rijstkommetjes met sashimi

Zelf maken is dan de enige oplossing. Nu kennen ze die rijstkommetjes met vis in het Verre Oosten al veel langer, ook in Zuid-Korea. De Koreaanse keuken is sowieso een aanrader, Caroline Hwang schreef het mooie Basisboek Korea (Uitgeverij Becht) met o.a. deze sashimi-rijstkommetjes.

Week de ui 5 tot 10 minuutjes in ijswater om hem milder te maken. Verdeel de rijst over 4 kommen en leg de sashimi van zalm en tonijn erop, samen met de verschillende groenten. Giet over elke kom 1 tl sesamolie en bestrooi met geroosterd sesamzaad (verkrijgbaar bij de supers). Als je de shiso-blaadjes niet kunt vinden, kun je munt nemen. Serveer met pittige gochuang-saus (van de toko). Een alternatief maak je zelf door 1 el chilivlokken te mengen met een klein beetje sojasaus en 1 el suiker.

Nodig voor 4 personen:

- 300 g verse zalm en 300 g verse tonijn (dunne plakjes)

- 700 g gekookte rijst

- 1/4 kleine ui (dungesneden met mandoline)

- 1 bosuitje (dunne ringetjes)

- 1 wortel (julienne)

- 1/3 rode kool (dunge-sneden met mandoline)

- 2 mini-komkommers (in halve maantjes)

- 4 tl geroosterde sesamolie

- geroosterd sesamzaad

- gochujang-saus

- 3 shisoblaadjes of munt (in smalle reepjes)