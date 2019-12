Recept van de dag: bloemkool als steak

Nodig voor twee personen:

• 1 stevige bloemkool

• 1 ei

• 30 gr panko of paneermeel

• 2 eetl rijstazijn

• 2 eetl frisse olijfolie

• 1 eetl limoen

• 6 druppels groene tabasco

• 3 theel kappertjes

• ½ theel geraspte gember

• 50 gr geraspte schapenkaas

• zout en peper

Bereiden:

De oven aan, op 180 °C. Klop het ei los met wat water. Haal hier de plakken bloemkool door. Dan door de paneer, nog beter panko, dat is ook paneer maar dan Japans. Leg een stuk bakpapier op een ovenschaal en dan de bloemkool erop. De oven in. Een kwartier, dan omdraaien en weer een kwartier. Bij het omdraaien geef je een scheut olijfolie erover. Vinden ze lekker.

Inmiddels is de gekookte bloemkool gaar, doe in een kommetje, beetje geraspte kaas erover (schapenkaas, heerlijk) nog wat pittige paprika en ook in de oven.

Nu heb je even tijd om met rijstazijn, olie en limoen, een beetje groene tabasco, en wat verse gember een lekkere vinaigrette te maken.

Wat zout, wat peper, een paar kappertjes. Die serveer je bij de bloemkoolsteak. Erbij: ik zou zeggen puree. Ernaast: nou het schaaltje bloemkool met kaas, en wat dacht je van diepvries doperwten. Gekookt, zo koud uit de diepvries lijkt me ook niets.