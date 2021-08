Slim budgetteren op vakantie: ’Op is op’

Oeps! Het is een paar keer voorgekomen dat ik na een vakantie toch meer had uitgegeven dan ik van plan was. Misschien moet ik het aanpakken zoals Jolanda Richard. Zij schrijft elke dag op wat haar uitgaven zijn. Als ze boodschappen doet, tankt of in een restaurant eet, wordt dat netjes bijgehouden. „Prettig om zo te weten wat er zoal uitgaat.”

Henny Kanaal doet het ook slim. „Als wij drie weken op vakantie gaan, maak ik drie enveloppen met daarin contant geld: het budget voor elke week. Zo vallen de uitgaven altijd reuze mee.”

All inclusive-fan Davy van den Oetelaar houdt de hand op de knip door zoveel mogelijk op zijn resort te eten en te drinken. „Daardoor ben ik geen geld aan terrasjes en restaurants kwijt.”

Leo Hoek maakt vooraf een begroting, bewaart tijdens de reis alle bonnetjes en voert gemaakte kosten in Excel in. „Tot nu toe houd ik altijd geld over en ik kijk echt niet op elke euro. Je moet ook genieten!”

Ook voor trouwe lezer Leo Verkerk staat genieten voorop. „Wij houden op vakantie eerlijk gezegd geen grip op de uitgaven. We zien het wel. Op is op.”

Patroon

Op reis komen we altijd goed uit met ons geld. Wij gaan vaak naar Amerika waar we een vast patroon hebben. Voor ons tweeën rekenen we altijd op honderd euro per dag. Meestal komt het goed uit, soms houden we wat geld over.

Ina Rozema

Nooit te veel

Eigenlijk is het makkelijk. Na het boeken kijk je hoeveel je overhoudt om uit te geven. Als je dat bedrag over het aantal vakantiedagen verdeelt en rekening met benzine- en tolkosten houdt, kun je nooit te veel uitgeven.

Marian van Bijnen

Sport

Op vakantie nemen wij contant geld op dat we verdelen over het aantal dagen dat we weg zijn. We maken er een sport van om elke dag zoveel mogelijk geld over te houden zodat ons budget de dag erna groter is.

Fam. Van Renswoude

Bonnetjes

Voordat ik met vakantie ga, stel ik een maximaal te besteden bedrag vast. In mijn geval voor de zomervakantie 2000 euro. Dan maak ik een begroting in Excel. Op vakantie bewaar ik elke dag alle bonnetjes en aan het eind van de dag vul ik alle gemaakte kosten in Excel in.

Leo Hoek

Checken

Van tevoren bedenken wij wat we maximaal willen uitgeven op vakantie en waaraan. Lekker uit eten, een leuk souvenir of activiteiten. Af en toe checken we even of we nog op schema zitten. Zelden komen we aan het eind tekort.

A. Vink