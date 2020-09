Komt vaat niet schoon uit de vaatwasser? Dit kun je doen

D. Slootmans: „Ik heb gele vlekken in mijn vaste vloerbedekking rond mijn planten die ik er niet uit krijg. Gewoon water vlekt toch niet?”

Zamarra: Vreemd genoeg kan water wel degelijk vlekken geven. Deze zijn behoorlijk hardnekkig. Probeer James vlekkenwonder.

Messen

Marianne Das: „Sommige tafelmessen komen met vlekken uit de vaatwasser.”

Zamarra: Waarschijnlijk droogt de vaat niet goed; een beetje extra spoelglansmiddel doet wonderen.

Brons

Nina Kester: „Ik heb een groot bord, heel donkerbruin, waarvan een antiquair zegt dat het brons is, maar ik twijfel.”

Zamarra: Als het bord van ijzer is, zou het magnetisch moeten zijn. Brons is dat niet. Je kunt brons herkennen door een heel klein stukje van het oppervlak (patina) te verwijderen met wat koperpoets. Glanzende goudkleur? Dan is het messing. Bruin en mat? Dan is het waarschijnlijk brons. Schoonmaken met een zachte doek en wat koperpoets.”

