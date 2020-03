Familierecept: zuurkool voor een lang leven

„Mijn opa Alfons was de rots van de familie. In zijn huisje aan de Zaan, al behoorlijk verzakt in het zachte veen, was een groot gezin opgegroeid. Mijn vader was er een van tien broers en zussen.

Opa Alfons hield het koor mede in leven met zijn zelfgemaakte zuurkool. Achter het huis had hij een paar grote vaten staan waar een grote steen op paste. Je moest de eerste kolen zo vroeg mogelijk in de zomer hebben, vertelde hij. Die verbouwde hij ook in de volkstuin.

Hij had een grote houten schaaf. Ik, kleindochter, was er graag bij als hij zuurkool maakte. Met zout in potten, stampen en de steen erop. Toen het stiller werd maakte hij nog zuurkool in een kleinere pot.

Opa was al 85 toen we doorkregen dat het niet meer zo goed ging. Hij had geen zuurkool gemaakt. Gelukkig had je toen nog bejaardentehuizen, waar hij nog vijf jaar woonde. Hoewel hij niet meer hoefde te koken, vonden we in zijn ijskastje na zijn dood wel drie pakjes zuurkool.”

Nodig voor twee personen

300 gr zuurkool, uitgeknepen

200 gr slagersworstjes, helemaal goed als die lamsworst heeft, in stukjes

1 ui, gesnipperd

½ theel zwarte peperkorrels

1 theel karwijzaad

2 eetl zure room

2 aardappels

Bereiding

Verhit de olie, fruit de ui licht en glazig. Doe de stukjes worstjes erbij en schep om. Peperkorrels erbij. Knijp de zuurkool uit. Pluis uit, leg een laagje op de worst. Strooi er een paar karwijzaadjes over. En dan doe je hetzelfde nog eens tot de zuurkool op is. Giet er lichte bouillon bij tot de zuurkool bijna onder staat. Breng aan de kook, draai op het laagste pitje en laat staan. Uurtje of drie, blub, even niets en weer blub. Serveer met een lekkere aardappel en daarop een flinke klodder zure room.

