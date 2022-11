Column Babette: Het kopen van een spijkerbroek is gedoe

We hebben er een hekel aan, stellen uit tot het echt niet meer kan. Het kopen van een spijkerbroek is gedoe. En dat terwijl iedere Nederlander graag jeans draagt. Sterker nog, we hebben er gemiddeld vijf in de kast. Zouden we aanschaffen en afstand doen even lastig vinden?

Ik voldoe in ieder geval aan het plaatje; mijn hekel is intens en de stapel spijkerbroeken groot. Van de zes zit er een echt lekker. De andere wachten in de kast tot ze weer passen, al jaren.

Deze week moest het ervan komen. Ik ging met frisse tegenzin naar de Bijenkorf, want veel keuze. En dat was meteen mijn valkuil: high waist, flaired, skinny, tapered fit, bootcut, slim fit. En zoveel soorten, zoveel merken. Hoewel het echt makkelijk was mij een spijkerbroek te verkopen, kwam het winkelmeisje niet verder dan te verwijzen naar de modellen en de maten op de kaartjes. En naar de onlinesectie van De Bijenkorf, want ook daar was de keuze reuze. Tien minuten later stond ik in de Levi’s store, daar waar ik wel direct de juiste broek werd ingepraat.

En dat is – zo blijkt uit onderzoek – voor iedereen fijn. Een goede spijkerbroek aan de kont is namelijk goed voor het zelfvertrouwen. Vooral mannen voelen zich senang in een jeans. Die, wat de vrouwen betreft, overigens niet te strak om de mannenbenen moet zitten. Mannen denken daar weer anders over als het gaat over vrouwen in een jeans: zo strak mogelijk graag.

En daar spelen modemerken weer op in, maatvoering die de ijdelheid streelt, is helemaal van nu. Vanity sizing heet dat. Oftewel, er worden steeds kleinere maten gebruikt om klanten over de streep te trekken. Maatinflatie dus. Omdat het zo goed is voor ons zelfvertrouwen om thuis te komen met een spijkerbroek die een maatje kleiner is (lijkt).

Levi’s doet daar overigens niet aan mee, zo maak ik me mezelf graag wijs. Mijn nieuwe jeans blijkt twee maten groter dan de vorige.

