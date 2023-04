Is het veilig om met een pacemaker in een elektrische auto te rijden?

Vraag: „Mijn man en ik hebben recent een elektrische auto gekocht. Pas toen we de wagen ophaalden, realiseerden we ons dat we niet zeker wisten of dat wel samengaat met de pacemaker van mijn man?”

Cardioloog Leonard Hofstra: „Laat ik vooropstellen dat ik een fan ben van elektrische auto’s. Een belangrijke reden is de verminderde uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast schat men dat wereldwijd het verkeer verantwoordelijk is voor 30% van de 4.2 miljoen slachtoffers van luchtvervuiling.

Interactie

Terug naar uw vraag. Pacemakers monitoren de elektrische activiteit van het hart en geven zo nodig aansturing via elektromagnetische signalen. Zo kan mogelijk interactie ontstaan tussen het elektromagnetische veld dat in de elektrische auto aanwezig is en de pacemaker. Een pacemaker zou in theorie bijvoorbeeld kunnen uitvallen of een puls afgeven wanneer dit niet nodig is.

Een team van de Technische Universiteit in München heeft het effect van het elektromagnetische veld van een viertal gangbare elektrische auto’s getest op verschillende pacemakers in 108 patiënten.

Hierbij namen de patiënten plaats in de auto’s die op een rollerbank werd gezet. Vervolgens werd de pacemaker met geavanceerde apparatuur getest. Hierbij werd geen enkel negatief effect waargenomen van het elektromechanische veld op de pacemakerfunctie. In de elektrische auto rijden lijkt daarmee volledig veilig.

Opladen

Een andere factor is het opladen van de wagen. De grootste fabrikant van pacemakers geeft aan dat mensen met een pacemaker ongeveer 25 centimeter afstand zouden dienen te houden van het laadstation, hoewel nog nooit een calamiteit is gerapporteerd. Dit advies is er daarmee een uit voorzorg.

Ikzelf heb overigens al 300.000 elektrische kilometers achter de rug zonder enig merkbaar effect op mijn hart.

Veel rijplezier in uw nieuwe auto!”

