Slapen in een levensgrote replica van de Titanic: het kan straks!

De replica is onderdeel van een groot zevensterrenresort, iets ten oosten van Chengdu, aan de Qiijang-rivier.

Het schip is 269 meter lang, 28 meter breed en 10, meter diep, precies zoals de originele Titanic. Ook qua indeling en inrichting is het hotel een exacte kopie van het wereldberoemde schip. De Onzinkbare Titanic, zoals de kopie heet, heeft bovendien een zwembad en theaterzaal.

Gasten die hier willen verblijven kunnen volgens de baas van het hotel rekenen op de allerbeste service. Een nacht in de Titanic-replica zal ongeveer 255 euro kosten per persoon.

Meer dan honderd bouwers werken inmiddels al zes jaar aan het hotel. De kosten van de bouw worden geschat op zo’n 130 miljoen euro.

Deze kopie in China is niet de enige replica die in de maak is. Blue Star Line in Australië is ook bezig het schip na te bouwen.

