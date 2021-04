Fietsen op een supboard; het kan! (en wel op een fietssup)

En het leuke is: iédereen kan het. Althans, dat zegt Twan Korver, die samen met zijn zwager Ernst van der Baan sinds kort de fietssups verhuurt via Onzzz. „Fietssuppen is leuk voor jong en oud. Misschien wel leuker dan gewoon suppen, omdat het een relaxte manier van bewegen is. Bovendien zit je heel stabiel waardoor het haast onmogelijk is om te vallen.”

Korver en Van der Baan zijn vooralsnog de enigen in Nederland die de fietssups aanbieden. „De fietssup is oorspronkelijk ontwikkeld in Spanje, maar wij hebben ze hierheen gehaald”, vertelt Korver.

Afgelopen weekend zijn de fietssups getest, onder andere door schaatster Irene Schouten en een dame van in de vijftig die volgens Korver „met gemak anderhalve kilometer aflegde.” „Niemand is in het water gevallen.”

Korver verwacht dat de fietssup de nieuwe trend wordt. „Het is de ideale activiteit in coronatijd, omdat je lekker buiten actief bezig kunt zijn en ook nog anderhalve meter afstand kunt blijven houden.”

Wie de fietssup huurt bij Onzzz, mag een uur (35 euro), drie uur (53,50 euro) of een hele dag (68,50 euro) met het vaartuig het water op bij natuurgebied De Eilandspolder, op het brede water van het Alkmaardermeer of in de gracht bij Fort bij Spijkerboor. De fietssup kan worden gehuurd met een koelbox op maat, geschikt voor een flesje wijn en lekkere hapjes.

Een fietssup kopen bij Onzzz kan ook, dat kost je zo’n 3600 euro.