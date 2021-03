Dit is de Auto van het Jaar 2021!

De vakjury (die 60 onafhankelijke autojournalisten uit 22 landen telt) gaf de Toyota Yaris namelijk in totaal 266 punten. Dat was ruim voldoende om de winst te pakken, want de Fiat New 500 volgde met 240 punten. Het brons was voor de Cupra Formentor, die 239 punten pakte.

Hybride

Een bijzondere winst voor de Yaris, omdat de eerste generatie van het populaire model in 2000 óók al tot Auto van het Jaar werd gekroond. Inmiddels wordt de Toyota vooral gewaardeerd om de slimme en efficiënte hybride aandrijflijn. Tegelijkertijd is het uiterlijk van de auto flink aangepakt ten opzichte van voorgaande edities en is het model sportiever en dynamischer dan ooit.

De ranglijst ziet er als volgt uit:

Toyota Yaris: 266 punten

Fiat 500: 240

Cupra Formentor: 239

Volkswagen ID.3: 224

Skoda Octavia: 199

Land Rover Defender: 164

Citroën C4: 143

Autovisie is grondlegger

De vakjury telt 60 onafhankelijke journalisten uit 22 landen. Ze hebben elk 25 punten te vergeven, aan minimaal 5 auto’s en met een maximum van tien punten per auto. Die maximale score mag eenmaal gegeven worden. Autovisie is grondlegger en een van de negen organiserende titels van de Auto van het Jaar-verkiezing. De Rover 2000 kreeg in 1964 voor het eerst de titel Car of the Year. Vorig jaar ging de Peugeot 208 er met de prijs vandoor.

