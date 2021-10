Dit strandhotel op Sint Maarten heeft alles voor een heerlijke vakantie

Er zijn van die momenten... Je kijkt uit op een turquoise zee, heel in de verte dobbert een spierwit jacht. Voor je op tafel een bord met dampend roerei, geperst in een mooi rond vormpje. Knapperig gebakken spek ernaast, verse jus d’orange, geurige koffie, wat warme toast. Bediening aan tafel, geen buffetgedoe.

Links slingert zich een felroze bougainville om een boomstam heen, even verderop op het strand is de beachboy bezig om lekker dikke kussens op de strandbedjes te leggen. Daar ga je straks liggen, onder zo’n parasol. Bediening op het strand, lekkere hapjes en drankjes, allemaal geregeld vanuit het hotel.

Dat alles tezamen noemen ze hier ook wel de Holland House Beach Hotel-experience. Het viersterren boetiekhotel is gelegen aan de bekende Front Street (equivalent van de P.C. Hooftstraat) in Philipsburg, terwijl de achterkant aan het strand van Great Bay grenst. De hele open lobby, inclusief restaurant en gezellige bar, is dan ook op die aanlokkelijke zee gericht.

De bedrijfsleiding is, hoe kan het anders met die naam, in handen van een Nederlander. Dat betekent efficiency in de tropen. Valt er tussen de vele zonuren door even een regenbuitje, dan zoeven in het restaurant onmiddellijk elektrische shutters naar beneden.

De kamer is fris, licht en echt ruim uitgevoerd en heeft een balkonnetje waarop we, ook nu weer, heerlijk richting zee kunnen kijken. Natuurlijk airco, een bankje voor wie even binnen een boek wil lezen, twee bureaus, een koelkast en zo’n moderne open kledingkast.

Heel fijn: de regendouche met enorme stortkracht. In de badkamer bovendien een vergrootspiegel en een föhn die keihard blaast. Het lijken details, maar juist zulke kleine meevallers maken een hotelverblijf aangenaam.

Uiteindelijk gaat het toch om de locatie pal aan zee. Die zee hoor je ’s nachts, rustgevende geluiden van de branding. Je ziet ’m als je de gordijnen opentrekt, de zon op het water. Als je een met passie gemixte cocktail drinkt en de zakkende zon het water oranje kleurt.

Hij is zelfs in het donker aanwezig, als je in het restaurant probeert te kiezen uit de menukaart: verse kreeft? Oesters, steak, een gegrilde grouper of gewoon lekker saté met pindasaus, want het blijft natuurlijk een verblijf met een Hollandse touch.

De wifi is zo krachtig dat je er zelfs op het strand voor het hotel gewoon gebruik van kunt blijven maken. Voor hotelgasten is gebruik van bedjes, parasols en strandhanddoeken gratis.

Het hotel telt 25 kamers over vier verdiepingen, net zo’n omvang dat het nog knus aanvoelt maar dat je als gast desgewenst ook anoniem kunt verblijven. Hoewel je dat niet wilt als de receptionistes je elke ochtend met niet-gespeelde hartelijkheid onthalen.

In ’t kort

Interieur

Spierwit in combinatie met donker hout, houten vloeren, geborsteld aluminium details, veel aandacht voor comfort.

Locatie

Beter kan niet: aan het bekende Front Street midden tussen de luxe merkwinkels, aan de achterkant grenzend aan het strand.

Service

Relaxte Caribische vrolijkheid gemengd met Nederlandse efficiency.

Praktisch

Prijzen vanaf 142 euro p.p. per nacht

hhbh.com