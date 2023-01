Recept: Boeuf bourguignon (de ideale winterkost!)

Nodig: 800 gr rundvlees (borstlappen), 2 kleine preitjes, 2 wortelen, 2 uien, 2 stengels bleekselderij, 3 tenen knoflook, wat takjes peterselie, kervel, bieslook en tijm, ½ fles volle rode wijn.

Bereiding: Snijd de groenten grof. Maak een bouquet garni van de kruiden (touwtje eromheen) en leg ze in een schaal met de wijn. Snijd het rundvlees in stukken en laat dit 48 uur marineren in de wijn.

Haal het vlees eruit, goed laten uitlekken. Bak het vlees bruin in de boter.

Stuif er wat bloem overheen, die moet ook bruin worden. Doe er de inmiddels verwarmde marinade bij en voeg er zo’n twintig zilveruitjes aan toe. Dan de spekblokjes erbij en nog een uur of drie zachtjes laten pruttelen.

Serveer met een puree van knolselderij of bruine rijst.