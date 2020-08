Recept van de dag: echte curry

Bak kruidnagels, komijn, koriander, mosterdzaad, kaneelstok en geelwortel drie minuten in een hete koekenpan. Maal tot poeder. Ik gebruik een oude koffiemolen, maar een flinke blender is ook goed.Bak de uien in geklaarde boter, zachtjes. Knoflook en gember erbij. Je gemalen specerijen erbij. Kokosmelk ook erbij en laat even op temperatuur komen. Bouillon en doorgesneden kleine tomaatjes. Citroensap, zout en zwarte peper. En natuurlijk een fijngesneden rode peper. Dit laat je 20 minuten zachtjes trekken. Dan heel rustig steeds een lepel yoghurt en daarna mogen de courgetteblokjes erbij. Kook ze zachtjes gaar. Kwartier is al lang. Serveer met een scheut room. En fijngesneden korianderblad er over. Rijst, prima, pitabrood, ook lekker. En raad eens wat, na het eten voel je beter dan ooit!

Nodig voor een grote pan vol:

• 10 kruidnagels

• 2 theel komijnzaadjes

• 2 theel korianderzaad

• 1 theel mosterdzaad

• 2 theel kardemompeulen

• 1 kaneelstokje

• 1 theel geelwortel

• 70 gr geklaarde boter

• 250 gr gesnipperde ui

• 1 eetl gember, gemalen

• 1 rode peper

• 350 ml groentebouillon

• 1 eetl citroensap

• 300 kleine tomaatjes, gehalveerd

• zout, peper

• 60 gr volle yoghurt

• 120 ml room