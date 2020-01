Kwart Belgen heeft nachtmerries over de baas

Tussen Nederlandstalige en Franssprekende werknemers in België zijn opvallende verschillen, toont de studie. Zo hebben Vlamingen meer problemen met hun leidinggevende dan de Walen, toont het rapport. Een op de vijf Vlamingen zegt een goede relatie te hebben met de baas, terwijl dat een op de drie is bij Franssprekenden. De Walen hebben ook meer vertrouwen in hun manager (39 versus 27 procent).

Een op de vijf Belgen vindt dat werk en privé strikt gescheiden moet worden gehouden, maar 6 procent van de Nederlandstaligen zegt buiten werktijd bevriend te zijn met zijn baas en 8 procent van de Franstalige werknemers. De helft van de Vlamingen zou zijn baas durven benaderen over problemen op het werk en 21 procent over persoonlijke problemen. Bij de Franstaligen liggen die percentages op 70 en 32.