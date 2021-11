Bespaartips voor de dure decembermaand

Samen Sinterklaas, Kerstmis en oud en nieuw vieren is heel gezellig, maar als we niet opletten, zijn we in december veel meer geld kwijt dan we voor ogen hadden.

Gelukkig zijn er een paar simpele trucs om dat te voorkomen. Veel lezers laten weten dat ze met hun kerstinkopen niet tot december wachten.

Mieke Both begint al jaren in de zomer cadeautjes te kopen. „Elke maand een paar. In november heb ik alles binnen en leg dan wat geld opzij voor de duurdere feestmaand.”

Mint Gabriëlse adviseert voor de cadeaus vooraf een budget te bepalen. „Doe hetzelfde voor de kerstdiners en plan ruim van te voren wat je wilt klaarmaken. Het internet staat vol feestelijke en betaalbare recepten.”

Margot Kraneveld stelt voor om in plaats van dure kerstversiering te kopen, die samen met de kinderen en/of partner te maken. „Zelfgemaakt is superleuk en je doet gezellig sámen iets.”

„Houd het klein”, is het advies van Ans Adema. „Het gaat om de warmte van familie en bij elkaar zijn. Daar mag een cadeautje bij, maar het hoeft niet per se. Met kerst een grote pan boerenkool met worst is ook prima!”

Kerstkaarten

Koop je kerstkaarten na de feestdagen, dan zijn ze afgeprijsd. Bewaar ze voor het volgend jaar, dan hoef je alleen nog de postzegels te kopen. Mijn kerstkaarten liggen al sinds oktober klaar.

J. Boeije-Trum

Kant-en-klaar

Wij hebben een kunstkerstboom, volgens mij over een langere periode toch goedkoper dan een echte. Met de kerstboodschappen doen we niet te gek. Je kunt bij de supermarkt prima kant-en-klare ovenproducten kopen.

Marcel van Wilgenburg

Het hele jaar

Wij kopen gedurende het jaar de kerstcadeautjes, het liefst met korting. Dat voorkomt in ieder geval de grote kerstuitgaven in één maand.

L. Mooij

Lekker gewoon

Sinterklaas vieren wij niet meer, want de kinderen zijn toch al het huis uit. Op tweede kerstdag eten we biefstuk met frietjes en op tweede kerstdag pizza. Om oud en nieuw geven we niet veel, dus dan geef ik me altijd voor een nachtdienst op. Wij doen lekker gewoon. Het leven is al duur en hectisch genoeg.

H. Westerhoven

Gezelligheid

Voor de kerstcadeautjes onder de boom spreken wij met de kinderen af: één cadeau per persoon van circa 25 euro, om het leuk te houden. In krappe tijden hebben we het ook wel goedkoper gedaan en zelfs een keer zonder cadeaus. Dat was ook goed. Gezellig met elkaar zijn is het belangrijkste. Het is niet de bedoeling elkaar op kosten te jagen.

I. ten Brink