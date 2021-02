Zeearend maakt comeback in Nederland

Zeg nooit tegen Nienke Beintema dat de zeearend zo’n gemeen koppie heeft, met die gele priemoogjes en die scherpe kromme snavel.

„Puur menselijke perceptie”, zegt de wetenschapsjournalist verontwaardigd. „Omdat het lijkt alsof hij fronst en neerhangende mondhoeken heeft.”

Haar liefde voor deze roofvogel resulteerde in het boek De zeearend dat op 12 februari verschijnt en online al valt te bestellen. Dit boek begint met het memorabele moment dat zij in de Biesbosch drie zeearenden ziet overvliegen.

„Met trage vleugelslagen wiekte een ouderpaar met jong boven het water. Mijn strot kneep dicht, ik schoot vol, terwijl ik een keiharde bèta ben. De zeearend is zo bijzonder. Stoer, krachtig, majestueus en tegelijkertijd heel sierlijk in zijn luchtballet.”

Bekijk ook: De bestsellers van de natuur

Tot voor kort werd hij alleen als overwinteraar op Hollandse bodem gesignaleerd. „In 2005 bleef het eerste stel als broedpaar hangen. Normaal nestelen jongen zich binnen een straal van dertig kilometer van hun ouderlijk nest, deze twee kwamen van 150 kilometer verderop en kozen hun domicilie in de nieuwe natuur van de Oostvaardersplassen. Nu tellen we twintig broedparen die, opgeteld, al 120 Nederlandse kuikens hebben voortgebracht.”

Achtertuin

Haar blik speurt vergeefs het luchtruim boven de Waterleidingduinen af. De zeearend laat zich niet zien, maar hij kan zomaar overvliegen. „Wij wonen op vijf minuten fietsen van deze plek en we picknicken vaak in het oude binnenduin. Boven ons hoofd een zeearend. In mijn eigen achtertuin!”

Nienke Beintema houdt al jaren van zeearenden. Haar liefde ontsproot in Noorwegen waar ze als walvisgids werkte. „Ik liep over een berggraat, de zee aan de ene kant, en plotseling vloog een zeearend op een meter afstand over me heen.”

„Ik voelde zijn vleugelslag als een windvlaag, zag de snavel en klauwen van dichtbij. Mijn emoties buitelden over elkaar heen: bewondering, schrik, ongeloof en ook een vleugje angst. Ik denk vooral van schrik, want ze doen een mens echt niets.”

Nienke Beintema: in de ban. Ⓒ Foto Renuka Badhe

Over de zeearend doen de gruwelijkste verhalen de ronde. Hij zou baby’s uit wandelwagens stelen en verorberen.

„Boeren denken dat hij lammetjes doodt, maar dat is niet zo. Wel pikt hij van een beestje dat al dood in de wei ligt. Hij eet vis, watervogels en aas. Hij is kieskeurig. In de Lepelaarsplassen is een zeearend die aalscholvers met een volle krop vangt. Scheurt hij de krop open, eet de verse vis eruit en laat de vogel liggen.”

Voeren

Daarnaast ontpopt hij zich zelfs als pluimveehouder... „Dan ontvoert hij een levend buizerdjong naar zijn nest en voert die bij totdat hij hem aan zijn eigen jongen voorschotelt. Een Duits paar hield zo zeventien buizerdjongen tot wel negen dagen in leven. Twee buizerdjes die vliegrijp waren, wisten de dans te ontspringen.”

Dan gaat er ook nog de mare dat Schotten in oude tijden hun lijken door de zeearend lieten kaalpikken. „Ze geloofden dat ze in de maag van de vogel naar een andere horizon gingen.”

Maar vanaf de zestiende eeuw werd de zeearend ook bejaagd. Niemand minder dan Willem van Oranje zette een prijs op het vederkoppie omdat hij zijn siervogeltjes en zwanen zou oppeuzelen. Zo verdween de zeearend uit ons land, tot nu.

Vliegende deur

Vanwege zijn vleugelspanwijdte van 2,5 meter kreeg de zeearend de bijnaam ’vliegende deur’. Met gemak haalt hij een snelheid van 90 kilometer per uur. „Op een middagje vliegt een arend zo 200 kilometer. Fourageren in Duitsland en terug.” Nog wat grote getallen: „Zijn nest kan wel duizend kilo wegen en tot twee meter hoog en twee meter breed worden.”

De band tussen zeearend en mens is van alle tijden. „Vroeger werd hij gezien als een totemdier dat de mens voor ongeluk behoedde. In de Griekse mythologie stond hij symbool voor kracht en moed; zijn beeltenis prijkt op wapens van Duitsland en op het grootzegel van de Verenigde Staten.”