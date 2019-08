Moderne Ark van Noach bevat alle zaden ter wereld

Mocht het gebeuren dat gewassen elders op onze planeet door een burgeroorlog, aardbeving, droogte of kernramp letterlijk van de aardbodem worden gevaagd, dan ligt in de bunker bij de poolcirkel altijd nog hun dna zodat zij niet definitief voor de voedselketen verloren gaan. Ook voor de biodiversiteit zijn de zaden van levensbelang. Ze kunnen 2000 tot 20.000 jaar worden bewaard.

De in 2008 opgerichte zadenbank vlakbij de nederzetting Longyearbyen, die ook een vliegveld heeft, ligt 130 meter boven de zeespiegel zodat klimaatverandering geen vat op de kostbare kiemen heeft. Daarnaast ligt de kluis vrij diep in het gebergte. Daardoor is er zelfs als de flinke laag permafrost op de bunker smelt, zoals in 2016 gebeurde, nog geen reden voor paniek: de zaden, die in een speciale vochtbestendige verpakking zitten, kunnen zelfs dan nog bij lage temperatuur worden bewaard. Met koeling is de temperatuur -18.

Spitsbergen is een veilige omgeving. Het gebied ligt niet op de breuklijn tussen tektonische platen. Ook is het een voordeel dat het eiland onder Noors gezag valt. Daardoor is het politiek stabiel en Oslo doet er alles aan om de natuurlijke omstandigheden van het gebied zo goed mogelijk te houden.

Door de gesmolten permafrost van drie jaar geleden lekte de ingang. De Noorse regering stak vervolgens meer dan 10 miljoen euro in een renovatie van de bunker. Met het geld wordt onder meer een aparte ruimte gemaakt voor elektrische apparaten die warmte afgeven, zodat de bunker zelf zo koud mogelijk blijft. Ook komt er een nieuwe waterdichte ingang.

Onlangs werden er zaden gestald uit de VS en Nieuw-Zeeland. Zeker 18.000 monsters in de Wereldzaadbank zijn afkomstig uit Nederland: onder meer prei, ui, sla, spinazie, tomaat, komkommer, haver, gerst en witte bonen.

Hoofd plantenactiviteiten van de Nederlandse ’zadenbank’, het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), Theo van Hintum, beklemtoont dat ondanks het bestaan van een Wereldzadenbank het waken over de biodiversiteit een nationale verantwoordelijkheid is.

Hij vertelt dat de collectie van de Nederlandse zadenbank, die ook de genen van landbouwdieren en bomen bewaart, vrij beschikbaar is. „Maar we distribueren de monsters van onze zaden ook. De helft in Nederland, de helft in het buitenland.”

Met de biodiversiteit gaat het volgens de plantenspecialist niet goed. „Door de klimaatverandering wordt het in Zuid-Europa en het Midden-Oosten steeds droger,” weet hij. „Dit gaat ten koste van de wilde soorten en oude rassen, zoals tarwe en gerst die oorspronkelijk komen uit het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, het huidige Irak.”

Volgens Van Hintum moeten we planten blijven veredelen, willen we de steeds maar toenemende wereldbevolking kunnen voeden. Met planten zijn veel meer monden te voeden dan met vlees.

„Door dieren als varkens kostbare soja en mais te eten te geven, verspil je voedsel.”

Door de oorlog in Syrië heeft het Internationale Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in droge gebieden (ICARDA) zijn activiteiten moeten verplaatsen van Syrië naar Marokko en Libanon.

Om hun collecties in die landen aan te vullen, hebben onderzoekers van het onderzoekscentrum een deel van hun eigen zaden teruggehaald uit de Wereldbank.

Dit is voor plantenspecialist Van Hintum hét bewijs van het nut van de ’Ark van Noach’ op Spitsbergen.

„Het geeft een extra laag veiligheid en doordat de Wereldzadenbank er is krijgt ons werk extra aandacht”, onderstreept de Nederlandse deskundige . „Het gaat toch om het groene erfgoed van de mensheid.”