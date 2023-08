Allard Kalff en Corinna Schumacher praten niet over gezondheid Michael: ’Niet aan mij om ernaar te vragen’

Hij leerde paardrijden om op bezoek bij Michael en Corinna Schumacher geen flater te slaan en doet op de rug van zijn Howdy binnenkort mee aan het Europees kampioenschap reining, een soort Amerikaanse dressuur. Hij haalde eigenhandig vuilnis op om het zieltogende circuit van Zandvoort nog even te laten overleven en 36 jaar later wordt uitgerekend daar komende week weer Formule 1-geschiedenis geschreven, met hem als live-analist op tv. Welkom in de wondere wereld van Allard Kalff.

Ⓒ Feriet Tunc