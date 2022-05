Met zoveel espresso's vergroot je het risico op hartproblemen, zeggen wetenschappers

In het blad Open Heart is een onderzoek gepubliceerd dat 21.000 inwoners van de Noorse stad Tromso heeft bevraagd over hun koffiegewoonten. In 2015 en 2016 werd ze gevraagd te delen hoeveel koffie ze dronken, en wat voor koffie. Daaruit trekken de wetenschappers bijna acht jaar later hun conclusies.

Koffie is de meest gebruikte stimulus in de hele wereld. “Zelfs kleine veranderingen in de gezondheid zijn daarom belangrijk om te onderzoeken”, schrijven de wetenschappers. Drink je meer dan zes koppen koffie, dan is de kans op een verhoogd cholesterol groter. En dat heeft weer invloed op de gezondheid van je hart.

Eerder werd een soortgelijke conclusie al getrokken bij zes koppen gewone koffie. Nu blijkt dat de espresso ook niet het beste is als je het in grote hoeveelheden drinkt.

Drink je minder dan twee koppen koffie? Dan maakt het niet zoveel uit welke koffie je drinkt. Twee koppen koffie per dag hebben volgens het onderzoek relatief weinig invloed op de gezondheid van je hart.