Wat je (wellicht) nog niet wist over Sinterklaas, maar waar je wel mee scoort op Pakjesavond

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?

Nee, maar 17 acteurs wel. Nederland telt namelijk 17 acteurs die wel eens in de rol van Sinterklaas zijn gedoken, waarvan we er zeven tijdens de landelijke intocht hebben verwelkomd. De twee meeste bekende zijn Bram van der Vlucht en Stefan de Walle, waarvan de laatste sinds 2011 elk jaar de landelijke Sinterklaas speelt.

Stokoud

Sint-Nicolaas werd in 270 na Chr. geboren in Myra. Als we doorrekenen is hij daarmee inmiddels 1750 jaar oud. Eigenlijk stierf Sint-Nicolaas op 6 december, 340 na Chr., maar we tellen gewoon gezellig door. Na zijn dood werd hij tot heilige verklaard; de sterfdag van een heilige wordt meestal de dag ervoor gevierd, vandaar dat pakjesavond op 5 december valt.

Sinterklaas heeft wél een geldboom op zijn rug

Er moeten natuurlijk door het hele land kinderen worden voorzien van cadeautjes. Webwinkeliers zien dat hun omzet in de periode rond Sinterklaas met zo’n 28% stijgt. In Nederland ligt het gemiddelde bedrag dat we uitgeven aan Sinterklaas rond de 113 euro.

Dat lijkt veel voor alleen cadeaus, maar vergeet niet de kosten voor aankleding, surprises en hapjes en drankjes tijdens de avond.

Geen schrik, hier is Mick

Sinds 1999 is Mick’s Rijmwoordenboek een rots in de branding zodra de decembermaand aanbreekt. In aanloop naar Sinterklaas trekt de website gemiddeld tussen de 300.000 en 350.000 bezoekers op een goeie dag. Op D-Day zijn dit er zelfs een half miljoen. Overigens: een gedicht hoort uit minimaal 16 tot 20 regels te bestaan. Geen schrik, gelukkig hebben we Mick!

Gooi wat in m’n schoentje

De traditie van het schoen zetten stamt de 15e eeuw. Toen gebeurde dat in kerken, waarbij de opbrengt aan de armen werd gegeven. Tegenwoordig heeft het een iets andere lading. Ouders laten hun kinderen gemiddeld twee keer per week hun schoen zetten in de periode tussen de intocht en pakjesavond.

Voor de buis

Dit jaar keken een ruime 2,2 miljoen mensen naar de intocht van Sinterklaas. Wellicht lagen de kijkcijfers hoger dan normaal vanwege corona; de intocht werd op een geheime plek gehouden zonder publiek. Hoeveel mensen naar de eerste intocht anno 1888 in Venray hebben gekeken weten we niet, aangezien dat ver voor de televisie was. Vanaf 1952 is men begonnen met het uitzenden van de intocht.

Van Schimmel naar Amerigo

Het enige paard ter wereld dat over daken kan lopen. Traditiegetrouw is het paard van Sinterklaas een schimmel; de lichte vacht vormt een duidelijk contrast met het rood van de tabberd. De schimmel die jarenlang Schimmel heette, werd in 1990 omgedoopt tot Amerigo. In 2019 werd het pensioen van Amerigo aangekondigd waarna het paard Ozosnel zijn intrede maakte. In totaal zijn er zes paarden geweest die Sinterklaas een trouwe dienst hebben bewezen.

Wat we eigenlijk liever niet willen weten

De S van Sinterklaas is evengoed de S van suiker. Van taaitaai tot marsepein, rond Sinterklaas draait het allemaal om zoetigheid. Gemiddeld eten we rond de 400 gram pepernoten per jaar, al zullen sommigen er stiekem ver boven zitten. Heb je 100 gram pepernoten achter de kiezen, dan helaas ook rond de 440 calorieën, 11 gram vet en 32 gram suiker. Een chocoladeletter doet er nog een schepje bovenop en bevat minimaal 520 calorieën (een nee, de letter M is niet groter dan de I).