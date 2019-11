Nieuwe maanmode

De nieuwe ruimtepakken voor op de maan en in de ruimte (l.) en voor in een ruimteschip tijdens lancering en landing. Ⓒ FOTO NASA

Welke kleding zal de eerste (Amerikaanse) vrouw op de maan dragen? Die vraag is vorige week beantwoord op de catwalk van NASA. Ruimtepak-ingenieur Kristine Davis toonde het nieuwe kostuum dat maanwandelen heel wat gemakkelijker gaat maken dan in de jaren zestig en zeventig, toen Amerikaanse mannen op de maan liepen in het kader van het Apolloproject.