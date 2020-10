Hier kun je nog naartoe in de herfstvakantie

In de regio’s rondom het Portugese Lissabon geldt een oranje kleurcode. Vakanties in deze gebieden worden dus afgeraden. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Doordat het coronavirus steeds sneller om zich heen grijpt in Nederland, wordt het voor Nederlanders lastiger om op reis te gaan in Europa. Zo moeten Nederlanders die naar Duitsland of Italië willen, zich verplicht laten testen. Bezoekers in Zwitserland en Noorwegen moeten zelfs in isolatie.