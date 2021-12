Feit of fabel: ’Vleesvervanger gezonder dan vlees’

Groenteburgers, kaasschnitzels en vegetarische kipstukjes, de supermarkt ligt er vol mee. Maar zijn deze producten echt beter voor de gezondheid dan een biefstukje?

Diëtist en voedingsdeskundige Carmen Dietvorst legt uit wat met vleesvervangers wordt bedoeld. „Het zijn producten zonder vlees die dierlijke ingrediënten kunnen bevatten zoals melk of eieren, maar ook volledig plantaardig kunnen zijn. Belangrijk is dat er voldoende ijzer, eiwit en vitamine B1 en/of B12 in zit. Er zijn allerlei producten verkrijgbaar die het label vleesvervanger krijgen, maar te weinig van de eerdergenoemde voedingsstoffen bevatten.”

Bewerkt en onbewerkt

Volgens Dietvorst zijn vleesvervangers dan ook niet altijd gezond. „Er is een verschil tussen onbewerkte en bewerkte vleesvervangers. Onbewerkte producten zijn bijvoorbeeld eieren, noten, peulvruchten, tofu en tempeh. Dat zijn natuurlijke producten die gezonder zijn dan vlees. Hierbij doel ik vooral op rood vlees, dat afkomstig is van runderen, schapen, geiten en varkens. Als je hiervan te veel eet, is er een grotere kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. Maar als we kijken naar bewerkte vleesvervangers, zoals de groenteburgers en kaasschnitzels, kun je niet zeggen dat die gezonder zijn omdat er veel zout, suiker en vet aan worden toegevoegd.”

Ⓒ 123rf

Ook bij vlees moet je overigens onderscheid maken tussen onbewerkt en bewerkt, vertelt Dietvorst. „Bij onbewerkt vlees zijn vooraf geen extra bewerkingen gedaan; denk aan een biefstuk of kipfilet. Bewerkte vleesproducten zijn bijvoorbeeld salami, bacon en gekruide shoarma, waar relatief veel zout en vet in zit en dus minder goed zijn voor het lichaam.”

Variatie

Dietvorst: „Het beste voor de mens is en blijft gevarieerd eten. Het is goed om meer plantaardiger te gaan eten. Maar als je dierlijke producten volledig gaat mijden, mis je wel belangrijke voedingsstoffen. Minderen is sowieso een goed idee, ook voor het milieu.”

Vleesvervangers zijn dus niet per definitie gezonder dan vlees. Het hangt ervan af of je te maken hebt met bewerkte of onbewerkte vleesvervangers. Hetzelfde geldt voor bewerkt of onbewerkt vlees. Een vegetarische kaasschnitzel is echt niet gezonder dan een stukje magere rosbief.

Onbewerkte producten hebben sowieso de voorkeur; bewerkte producten bevatten allerlei toevoegingen zoals zout, suiker en vet.