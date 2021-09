Lezersvraag: hoe krijg ik watervlekken uit mijn leren jasje?

Zamarra: Meng een half kopje schoonmaakazijn met een half kopje gedestilleerd water en doop er een doekje in. Wrijf hiermee over de watervlek totdat deze weg is. Droog met een oude handdoek.

Secondelijm

Een tip van Marja de Jong-Stuut: „Ik knoeide met secondelijm op een composiet aanrechtblad. Met eiwit (niet het eigeel!) ingesmeerd, even laten intrekken en met plamuurmes verwijderd.”

