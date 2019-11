Familierecept: preisoep van opa Ouwenga

Het familierecept van deze week is ingestuurd door Trees van Meulen-Ouwenga uit Den Bosch. Zij schrijft: „Het is alweer dertig jaar geleden dat hij stierf. Onze opa Tjerk Ouwenga was geen man om grapjes mee te maken. Een onbeweeglijke Fries die ooit met zijn ouders in Brabant terecht was gekomen. Hij is dus al lang overleden maar als kleinkinderen herinneren wij ons altijd zijn norse gezicht, totdat oma Noortje dan preisoep maakte. Op een of andere manier werd de oude Ouwenga dan helemaal dol. Hij maakte scheetgeluiden onder het eten en riep schaterlachend om nog een bord poepsoep. En wij natuurlijk allemaal meelachen, al had je geen idee waarom opa nou zo vrolijk was. Dat weten we tot de huidige dag niet. En toch, bij preisoep begin ik bijna vanzelf namaakscheten te laten en roep ik ook poepsoep. En niets zeggen, niets uitleggen. Mijn kleinkinderen zitten net zo hard te lachen als ik toen om de oude Ouwenga.”