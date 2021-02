Recept van de dag: echte spaghetti carbonara

Nodig:

•350 gram spaghetti

•30 gram boter op kamertemperatuur

•1 ei en 1 eidooier plus 1,25 deciliter room

•1 verkruimeld gedroogd pepertje

•150 gram pancetta (of ontbijtspek) in reepjes

•zout en peper naar smaak

•75 gram versgeraspte Parmezaanse kaas of Pecorino

Bereiding:

Zet het kookwater (met zout) voor de spaghetti op. Zet een serveerschaal en eventueel diepe borden in een voorverwarmde oven (120° C). Doe de spekreepjes in een pan met dikke bodem, bak het spek licht krokant. Giet dan de room erbij. Roer ei en eidooier los, doe er de geraspte kaas door. Verkruimel het gedroogde pepertje zonder de pitjes. Verwarm de boter.

Kook de spaghetti al dente in ruim water. Als de spaghetti is afgegoten doe je de pasta direct in de gloeiend hete voorverwarmde serveerschaal. Roer eerst de boter erdoor, dan, de nog warme spekjes (met room) en tot slot het ei-kaasmengsel. Omscheppen en omscheppen totdat alle spaghettislierten bedekt zijn. Maak op smaak af met peper. Haast je naar de eettafel, en schep daar de spaghetti in -alweer voorverwarmde- diepe borden. Zet de extra geraspte kaas op tafel.

Is dit je hoofdgerecht, serveer er dan een gemengde salade bij, die je op een apart bordje opschept.