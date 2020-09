’Doe mij maar lijm in plaats van Chanel’

De verkoop van nagellak schijnt in de lift te zitten. Het effect van corona. Of, zoals dat heet, het lipstickeffect; Waarbij we in tijden van economische teruggang een relatief goedkoop product kopen dat ons ’t gevoel van luxe geeft.

Ik deed pas een soortgelijke aankoop. Niet zozeer vanwege de recessie, wel omdat ik lol heb in ‘micro-duurzaamheid’. Zoals koningin Máxima de prachtige gele jurk van twee jaar geleden door een verfbadje liet halen en deze op Prinsjesdag weer droeg, zo kan ik er ook van genieten iets een tweede leven te geven. En dus kocht ik een lijmsetje. Niet zomaar een tube lijm, maar de New Kintsugi repair kit. Oftewel een reparatiesetje waarmee je gebroken stukken servies aan elkaar plakt met goudkleurige lijm.

Kintsugi is een oude Japanse reparatietechniek om gebroken servies, of in mijn geval een kaarsenstandaard, zo aan elkaar te plakken dat je overduidelijk de reparatiesporen ziet. Imperfectie als statement dus, dat maakt het leuk. En past natuurlijk helemaal bij de tijd waarin weggooien eigenlijk niet meer kan.

In de mode wordt allang volop gerecycled, zelfs het stoppen van sokken is terug van weggeweest. En neem bijvoorbeeld pakkenkoning Oger die een restpartij kostuums doneerde om zo langdurig werklozen te helpen bij hun sollicitatie. Of die trendy APL-gympen, gemaakt van plastic flessen, oude gympen, autobanden en restmateriaal uit de appelsapindustrie! Geweldig toch? Zo gebeuren er veel mooie dingen. Een bevriende fotograaf exposeert volgende week met zijn waste project: prachtige stillevens die hij maakte van afval dat hij vond tijdens het uitlaten van de hond. En dan die slimme ondernemer die bij de productie van zijn matrassen gebruik maakt van de 1,5 miljoen exemplaren die we jaarlijks weggooien, of de restjesdiners gemaakt met voedsel dat anders in de prullenbak zou verdwijnen.

Blijkbaar zet deze tijd ons nog meer aan het denken én brengt ons bovenal in beweging. Zo dat een paar aan elkaar geplakte scherven mij in ieder geval meer geluk brengen dan de nieuwe kleuren nagellak van Chanel.

