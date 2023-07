Dries Roelvink: ’Ik denk altijd eerst aan mezelf’

Dries Roelvink (64) is óveral. Zie je hem niet wijn proeven („Fantastico!”) in een filmpje bij Boulevard, dan kom je zijn gehaktballen wel in de supermarkt tegen of geeft hij een optreden in het Concertgebouw of in de tuin van de buren. De schare fans wordt alleen maar groter. „Kijk, dit TikTok-filmpje over mij is in drie dagen 29 miljoen keer bekeken!”

Ⓒ Feriet Tunc