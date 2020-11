Laurier is geweldig om mee te koken en wij vertellen je waarom

De intense smaak van laurier in de knolselderij met rode en gele uitjes. Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Laurus nobilis: mooi hè, de naam voor zoiets gewoons als laurier. Laurier is de knecht van de keuken, we gebruiken deze zonder erbij na te denken en eigenlijk weten we helemaal niet meer wat het in onze gerechten doet. Tijd om eens echt over laurier na te denken.