De kleur roze is een hit: deze plekken zijn daardoor nu nog populairder

Roze water

Roze, roze en nog eens roze! Het water van Lake Hillier, een beschermd natuurgebied in Australië, heeft een haast zuurstokroze kleur. Wetenschappers vermoeden dat het water zo’n opvallende kleur heeft vanwege het hoge zoutgehalte.

Roze paleis

Je moet ervan houden, maar The Don CeSar in Florida lijkt net een Barbie-huis. The Don Cesar is een hotel uit 1982 dat vanwege de kleur ook wel Het Roze Paleis wordt genoemd. Behalve roze is het hotel ook nog eens super-de-luxe. Het viersterrenhotel is gelegen aan het strand, heeft twee zwembaden, een luxe spa en een fitnessruimte.

Majestueus

Hawa Mahal, ook bekend als het Paleis van de Winden, is een van de meest herkenbare paleizen in Jaipur, de roze stad van India. Het paleis is in 1799 gebouwd van rode en roze zandsteen.

Iconisch

Op het strand van Waikiki (Hawaï) vind je een van de meest iconische hotels van Hawaii: het Royal Hawaiian Hotel. Een super luxe hotel dat gebouwd is in 1927 in Spaans-Moorse stijl. Het ideale gebouw als je met een foto indruk wil maken op je (digitale) vrienden op Instagram!

Niet rood, maar roze

La Muralla Roja is een appartementencomplex in de Spaanse regio Alicante. De letterlijke vertaling is ’de rode muur’, maar volgens ons is het complex toch echt hartstikke roze! Een aantal appartementen wordt verhuurd aan toeristen. Benieuwd hoe het is om in zo’n appartement te slapen? Je leest het hier.

Koloniaal

Ooit een kerk gezien die zó roze was? De Tan Dinh-kerk in Ho Chi Minh-stad (Vietnam) met de koloniale bouwstijl is niet te missen en zeker een bezoekje waard, mocht je in de buurt zijn.