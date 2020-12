Nieuwe hype: zelf creatief met zwart-wittrend ’Line Art’

De meeste ontwikkelingen zijn vrij voorspelbaar. Lichte houtsoorten, natuurlijke elementen, steeds meer planten in verband met botanisch wonen. Flexa dat de laatste jaren flink aan de weg timmert, heeft de kleur van het nieuwe jaar 2021 bekendgemaakt: Brave Ground, een neutrale bruintint.

Vaste grond

Lekker comfortabel en niet te gek zoals dat voorgaande jaren het geval was. Want de tijden zijn al gek genoeg, laat Flexa weten; we willen juist vaste grond onder de voeten voelen.

Maar er is ook een opvallende trend te signaleren die bovendien reuze gemakkelijk is aan te brengen zodat je in een uurtje weer helemaal up-to-date bent. Line Art, oftewel tekeningen in de vorm van één of meer simpele zwarte lijnen op een witte ondergrond. Die ondergrond kan een vel papier of een canvasboard zijn, maar ook een voorwerp zoals een vaas, lamp of thermoskan.

Pure Line Art bevat een aantal duidelijke rechte of gebogen lijnen, zonder gradaties in schaduw of kleurgebruik, om twee- of driedimensionale objecten weer te geven. Geen nieuwe kunstvorm maar zo oud als de mensheid. Een van de meest fundamentele elementen van kunst is immers de lijn die al is terug te vinden in de vroegste grottekeningen zoals in Lascaux. Voordat de fotografie zijn intrede deed, waren lijntekeningen het standaardformaat voor illustraties in gedrukte publicaties.

Heel treffend zijn de simpele tekeningen van gezichten of silhouetten: Face Line Art. Maar ook zogenoemde Family Line Art doet het goed, met een zwartelijnentekening van het complete gezin op een witte achtergrond. Strip- en filmfiguren zijn natuurlijk een geliefd onderwerp om in simpel zwart en wit vast te leggen.

Inspiratie

Even op de webplatformen Pinterest en Etsy rondkijken en de inspiratie vliegt je om de oren. Want het leuke van Line Art is natuurlijk dat het op simpele wijze zelf is te maken en ook die trend is helemaal van nu. Ouderwets met een zwarte viltstift aan de gang of gemakkelijk op de computer. Even uitprinten, liefst in serie, een mooie lijst eromheen en ophangen of neerzetten maar.

Een mooie afgeleide is Line Art als losse wanddecoratie, vaak gemaakt van hout of geperst mdf dat diepzwart is gecoat. Geometrische dierenvormen zoals wolven- of hertenkoppen maar ook bloemen zijn daar een geliefd onderwerp voor. Met dik metaaldraad kunnen spectaculaire ruimtelijke effecten worden bereikt waarbij het object los kan worden neergezet. Een trend die niet zomaar uit de huiskamer verdwenen zal zijn.