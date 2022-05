Interieurtips voor een groene en stijlvolle keuken

Energie besparen

Het zijn simpele tips maar je bespaart er wél energie mee: gebruik bijvoorbeeld niet te veel water bij het koken van eieren, groenten of pasta. Zo bespaar je water en energie! Kijk of het formaat pan goed past op de gaspit of kookzone: is een pan te groot voor de kookzone dan heb je veel meer energie nodig. En gebruik altijd een deksel op de pan als je iets aan de kook brengt, zo gaat het koken sneller en bespaar je energie.

Koken in stijl

Ⓒ Duurzame gietijzeren kookpot Ron van Berghoff en Desenio

Deze duurzame, gietijzeren kookpot met deksel van Berghoff is perfect om voedzame stoofpotjes te maken. Van de kookplaat, naar de oven en vervolgens naar de eettafel; de muntgroene kookpot is geschikt voor alle warmtebronnen, houdt je eten langer warm en staat ook nog eens gezellig op tafel.

Goed voor de natuur

Ⓒ Keuken Veda Touch in moss green van Kvik

De nieuwe Veda Touch keuken is een sterk staaltje duurzaamheid. Het ontwerp is op-en-top Deens, minimalistisch en is gemaakt van 51% gerecycleerde materialen en is tot 99% recyclebaar. De zachtgroene kleur voelt natuurlijk aan en is een tijdloze basis in huis.

Van het gas af

Ⓒ kookboek, ipadhouder Mod van Etu Home en keramische kookplaat Simply Pink van Makus Kitchen

Hoe versnellen we de energietransitie van gas naar elektriciteit? In plaats van standaard zwart helpt wellicht een aantrekkelijke inductieplaat in kleur of met print daar een beetje bij, zoals de keramische ‘Simply Pink’ van makuskitchen.

Drinken in stijl

Ⓒ Karaf Château D’eau

Hoe bevorder je het drinken van water zonder het gebruik van plastic flessen? Kies voor kraanwater en maak gebruik van een mooie karaf, zoals de designkaraf Château D'eau.

Gerecycled

Ⓒ keramieken borden van Motel a Mio en karaf + glazen van Ferm Living

De Oli-glazen van Ferm Living zijn gemaakt van 100% gerecycled glas in een zachtgroene kleur waardoor gekoelde dranken nog frisser lijken. Tijdens het maakproces zijn opzettelijk luchtbellen gecreëerd bij het mondblazen waardoor elk glas uniek is in dikte en kleur. Combineer met geglazuurd keramieken borden en schaaltjes voor een hippe, duurzame look op tafel.

Buiten koken

Ⓒ Buitenkeuken Libera van Elmar

Als we iets ontdekt hebben tijdens de pandemie, dan is dat wel dat de natuur goud waard is en dat we het buiten leven moeten omarmen voor onze gezondheid. De buitenkeuken staat dan ook volop in de belangstelling met de Libera van Elmar als compact, duurzaam en groen voorbeeld.