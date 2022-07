Vijf gewoonten van mensen die goed zijn in geld sparen

1. Spaarders betalen zichzelf eerst

Je bent misschien geneigd om eerst je rekeningen te betalen en dan pas te kijken hoeveel je naar je spaarrekening wil overmaken. En hoewel het erg belangrijk is om je rekeningen te betalen, moet je ook eerlijk tegen jezelf zijn. Want alleen bij geld uitgeven aan rekeningen blijft het vaak niet, waardoor er niets meer over is voor je spaarrekening.

Daarom hebben spaarders de gewoonte om eerst zichzelf te betalen als ze hun salaris gestort hebben gekregen. Zorg dat dit een realistisch bedrag is, zodat je niet weer geld moet overzetten aan het einde van de maand. Laat dit bedrag elke maand hetzelfde zijn of kies voor een percentage als je inkomen wisselend is.

2. Ze zetten automatisch geld opzij

Vraag aan spaarders wat hun beste spaartip is en negen van de tien keer is dit dat ze een automatische afschrijving naar hun spaarrekening hebben ingesteld. Op deze manier voelt het namelijk als één van je vaste lasten en ben je onbewust aan het sparen zonder er te veel moeite voor doen.

3. Spaarders kijken regelmatig naar hun financiën

Als je liever niet met geld bezig bent, is de kans groot dat het sparen niet echt wil lukken. Als je serieus aan de slag wil gaan, zul je je regelmatig met je financiën bezig moeten houden. Let maar eens op: je gaat anders naar geld kijken als je er niet alleen maar mee bezig bent als het aan het einde van de maand op is en jij je afvraagt hoe je gaat rondkomen. De eerste stap naar een dikke spaarrekening is dan ook om vaker op je rekening te kijken. Zo heb je ook een beter idee van waar je geld allemaal naartoe gaat.

4. Ze houden hun impulsen onder controle

Het klinkt als een open deur, maar één van de beste spaartips om van sparen een prioriteit te maken is door je impulsen onder controle te houden. Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, want de meesten van ons hebben weleens een impulsaankoop gedaan.

Let de komende tijd eens op je triggers. Wanneer krijg je zin om iets aan te schaffen dat je op de lange termijn toch niet gaat gebruiken?

In de tussentijd kun je het natuurlijk zo makkelijk mogelijk voor jezelf maken door je uit te schrijven bij de nieuwsbrieven met goede deals, niet rond te struinen in online webwinkels en drie weken na te denken over een aankoop voordat je ‘m echt doet.

5. Spaarders weten dat alle kleine beetjes helpen

Succesvolle spaarders weten dat je niet zomaar ineens een groot bedrag kan sparen, hoe graag ze dat ook zouden willen. Daarom zijn ze blij met elke euro extra en laten ze zich niet ontmoedigen als het ‘langzaam’ gaat. Als je al een gewoonte van het sparen maakt, zul je zien dat je jouw spaardoel al voor 80 procent hebt behaald. Maak sparen een vast onderdeel van je leven en het bedrag op je spaarrekening zal steeds harder gaan groeien.