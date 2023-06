In dit ezelverblijf in Zeist worden zieke en verwaarloosde dieren liefdevol verzorgd

In Nederland leven naar schatting 8000 tot 10.000 ezels. Veel dieren zijn gezond en gelukkig, maar helaas zijn er ook genoeg die extra zorg, aandacht en liefde nodig hebben. Ons land telt een paar plekken waar die ezels worden opgevangen. De Ezelsociëteit in Zeist is daar één van. Toegewijde vrijwilligers verzorgen er momenteel zo’n 25 zieke, verwaarloosde en bejaarde ezels.

Bij de ezelopvang zet men zich hart en ziel in om ezels in nood een mooi leven te bieden. Ⓒ BOUWMAN, RENE