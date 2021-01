Het kookboek van Vjèze Fur: oer-Hollandse recepten met absurd taalgebruik

Bestuif de gnocchi licht met bloem en rol ze over een gnocchiplankje of vork. Daar ben je wel even mee bezig. Maar je wou dit zelf.

Kijk, zo hebben we het graag. Een kookboek waarmee je lekker kookt en je ook nog amuseert. Herhaaldelijk doet het nieuwe kookboek van Freddy Tratlehner, beter bekend als Vjèze Fur van de De Jeugd van Tegenwoordig, ons hardop lachen.

Door de humor, het absurde taalgebruik (’olijverenolie’, ’petermeselie’, ’aardappeljen’), de hilarische achtergrondverhalen én de recepten waaraan duidelijk is gewerkt, overstijgen Freddy’s boeken – dit is het tweede – het soms al te gemakkelijke gegeven van ’bekend mens schrijft kookboek’.

Oer-Hollands

In dit boek kookt Freddy alleen met oer-Hollandse ingrediënten, maar hij doet er wel zijn ding mee. Zo kun je van kruimelige Hollandse ’aardappeljen’ naast boerenkoolstamppot ook gnocchi maken.

Voor ons de eerste keer, want gnocchi horen wat ons betreft, net als pakweg sushi of verse pasta, thuis in de afdeling ’zo goed als in de winkel krijg ik het toch nooit’. Maar dan had ik duidelijk de voldoening van een schaal vol schattige deeg hompjes onderschat, waar ik zonder de minste tegenzin met een vork kerfjes in aanbreng. Het resultaat voor een eerste keer is zeer behoorlijk.

Laatste plus: zelfs de tiener grinnikt bij het doorbladeren van dit boek. Alleen al de magische woorden ’Wanneer zal ik iets maken?’ zijn voor ons de vier sterren waard.

Recept: Gnocchi met pepoensaus

De gnocchi 500 g kruimige aardappeljen, zout, peper, 250 g paramagiano, fijn geraspt Saus Olijverenolie, 3 teentjes knoflook, fijngesneden, 2 sjalotten, fijngesneden, 3 el tomatenpuree, 700 g flessenpompoen in blokkies, 1 kg sherrytomaten, zout, peper, 100 g zachte geitenkaas, 3 takjes basilicum, in reepjes

Doen Kook aardappeljen in schil in 30 minuten gaar. Laat afkoelen tot je ze net kan vasthouden zonder je fikken te verbranden en pel schil eraf. Maal aardappeljen met pureestamper fijn. Meng puree met zout, 100 gram paramagiano en driekwart van de bloem. Kneed tot stevig en licht plakkerig deeg. Voeg nog wat extra bloem toe.

Bestuif aanrecht met bloem en verdeel deeg in 4 stukken. Rol uit tot 4 rollen van 2 centimeter dik en snijd in duimbrede stukjes. Bestuif de gnocchi licht met bloem en rol ze over het gnocchiplankje of vork. Het reliëf zorgt ervoor dat de saus zich beter hecht. Hier ben je wel even mee bezig. Breng ruim water met zout aan de kook. Voeg in porties de gnocchi toe. Laat ze als ze komen bovendrijven, nog 10 seconden koken. Haal de gnocchi met schuimspaan uit kookvocht en bewaar op een licht ingevette schaal.

Saus Verhit wat olijverenolie in een koekenpan en fruit knoflook en sjalot. Voeg tomatenpuree en pompoen toe. Bak al omscheppend 5 min. Voeg sherrytomaten en 200 ml koud water toe, breng geheel op smaak met zout en peper. Stoof saus met deksel op de pan ongeveer 20 min. Roer gnocchi door saus en warm nog even door. Verdeel over de borden. Kruimel er de geitenkaas over en garneer met basilicum.