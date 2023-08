Lifehack: gebruik een vaatwastablet voor een stinkende of verstopte afvoer

Last van een stinkend doucheputje of een verstopte gootsteen? Pak een vaatwastablet! Het middel in het tabletje is multifunctioneel en bewijst ook buiten de keuken zijn dienst. De chemicaliën kun je dus laten staan; probeer het eerste eens op deze manier!

Wanneer je gootsteen verstopt is, kun je alle kanten op. Je kunt natuurlijk het zware geschut erbij pakken en een lading chemicaliën door de leidingen storten, maar je kunt er wellicht beter voor kiezen om de wat meer milieuvriendelijke oplossingen uit te proberen. Zie daar: het vaatwastablet. Bekijk ook: Vijf tips voor het schoonmaken van de badkamer Zo ga je te werk: Het is heel simpel om je gootsteen te ontstoppen met een vaatwastablet. Stop een vaatwastablet in het afvoertputje en giet daar heet water overheen. Laat even inwerken, wacht een nachtje en spoel de afvoer de volgende ochtend goed door met warm water. Als het goed is loopt het water dan weer keurig door. Stinkend doucheputje Ook als je te maken hebt met nare luchtjes uit het doucheputje, kun je naar de vaatwastabletten grijpen. Pas hier dezelfde tactiek toe: tablet erin, heet water eroverheen en de stank verdwijnt als het goed is als sneeuw voor de zon. Een relatief goedkope en milieuvriendelijke manier waarbij je je handen niet vuil hoeft te maken. Bekijk ook: Gootsteen verstopt? Klusexpert Dennis Mulder geeft tips