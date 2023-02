Je huisdier gezond en gelukkig houden? Laat het gebit checken!

Tand- of kiespijn is vervelend, het doet pijn en je kunt er goed ziek van zijn. Dat geldt ook voor onze huisdieren. Daar komt bij dat huisdieren hun tanden niet poetsen en dat ze moeilijk kunnen aangeven als ze last van hun gebit hebben.

Tandsteen

Bij mensen zijn gaatjes (cariës) de grootste bedreiging voor het gebit, bij honden en katten is dat tandsteen. Als tandplak te lang aanwezig op tanden of kiezen is, dan wordt dit tandsteen en zal het tandvlees zich terugtrekken.

Vervolgens vormt zich nog meer tandsteen en zal de wortel worden aangetast. Vaak stoppen de dieren met kauwen met deze aangetaste elementen en zullen nog meer plak en tandsteen ontstaan. Kauwen op brokken of botjes schuurt de tanden waardoor plak eraf gaat, dit onderhoudt het gebit deels.

Als een tand of kies is ontstoken en er niet mee wordt gekauwd omdat dit pijn doet, dan zullen de tanden en kiezen eromheen evenmin worden gebruikt en raken deze ook aangetast.

Behalve dat een gebitsprobleem pijnlijk is, kunnen de bacteriën vanuit de bek in de bloedbaan terechtkomen en ontstekingen elders in het lichaam veroorzaken zoals op de hartkleppen en in de organen. Dat geldt voor mensen maar helaas ook voor dieren; veel ontstekingen aan de hartkleppen en andere organen komen voort uit een ontsteking in de mond.

Voor de meeste honden en katten is het een paar keer in hun leven nodig om het gebit goed door de dierenarts te laten schoonmaken. Als er dan rotte of aangetaste tanden of kiezen worden aangetroffen, moeten ze worden verwijderd.

Vaak krijg ik de vraag of dat niet zielig is en of ze nog kunnen eten als ze veel (of alle) tanden missen. Als een tand of kies is aangetast, dan is het fijner voor het dier om deze eruit te halen. Dan stoppen de pijn en ontsteking en kan er meestal weer gewoon worden gekauwd. Als er nadien onverhoopt niet meer goed kan worden gekauwd, dan heeft het voedsel aanpassing nodig.

Wij horen vaak dat dieren na een gebitsbehandeling qua gedrag jaren jonger lijken. Door pijn worden beestjes vaak slomer en slapen ze meer. Als je je huisdieren gezond en gelukkig wilt houden, laat ze dan checken tijdens deze jaarlijkse Maand van de Gebitsverzorging (met korting) bij de meeste dierenartsen.

