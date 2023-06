Natuurazijn gebruiken als wasverzachter? Zamarra probeert het uit

Vaak zie ik online de ’tip van oma’ voorbijkomen om bij het wassen de wasverzachter door een kopje natuurazijn te vervangen. Azijnzuur maakt het water zachter (minder kalkrijk) waardoor de was zachter zou moeten aanvoelen. Het is wel belangrijk om de azijn in het vakje voor wasverzachter te schenken omdat anders het wasmiddel niet goed werkt. Azijn is zuur en wasmiddel is basisch; die twee heffen elkaar op.

In theorie een leuk idee, maar in de praktijk blijkt dat een kopje natuurazijn echt niet voldoende is om de 60 liter water die je wasmachine per was gebruikt, effectief te ontharden. Mijn handdoeken hangen na het wassen met natuurazijn hard als een plank aan de lijn. Ook als ik twee kopjes azijn toevoeg.

Wat wel goed helpt, is handdoeken in de wasdroger stoppen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat handdoeken stijf aanvoelen doordat een microscopisch dun laagje water de losse katoenvezels aan elkaar plakt. In de droger verdampt het water sneller en worden de vezels voortdurend van elkaar losgeschud, waardoor ze niet aan elkaar kunnen plakken.

Ik blijf een fan van azijn, maar niet als wasverzachter.

