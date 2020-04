Hierom is het een goed idee om koolmezen naar je tuin te lokken

Koolmezen zijn behalve op de gevreesde eikenprocessierups ook verzot op pinda’s. Ⓒ foto visumar

Snel nestkastjes ophangen! We moeten de koolmezen te vriend houden, want – we zouden het binnen al het coronageweld bijna vergeten – de eikenprocessierups rukt weer op met zijn brandhaartjes.